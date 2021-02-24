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18:07, 24 февраля 2021 года 380 экспертов оценят мастерство участников регионального конкурса «Молодые профессионалы» В Орле стартовал V региональный чемпионат WorldSkills Russia.





Сегодня - первый соревновательный день конкурса «Молодые профессионалы». И до субботы будут определять лидеров среди юниоров в нескольких компетенциях. Из-за пандемии конкурс мастеров различных профессий будут проводить в дистанционно-очном формате. То есть демонстрировать профессиональные навыки участники будут в живую, а вот часть тренингов и мастер-классов уйдут в онлайн. Конкурс проведут на 16-ти площадках, одна из которых - детский технопарк «Кванториум». В числе участников 80 школьников, 165 студентов техникумов, колледжей и вузов, а также 35 представителей старшего поколения. Наталья Автющенко, руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы» в Орловской области: «Оценивать конкурсантов и участников будут 380 экспертов, 50 из которых - представители реального сектора экономики - наши работодатели». Соревнуются участники в 48 компетенциях. Среди них кузовной ремонт, облицовка плиткой, веб-дизайн, поварское дело, предпринимательство и другие.



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Юлия Сабельникова



