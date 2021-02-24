В Орле приступили к строительству временного пешеходного моста через Оку

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18:28, 24 февраля 2021 года
В Орле приступили к строительству временного пешеходного моста через ОкуСегодня установили первую сваю.
Пешеходный мост в Орле будет служить горожанам в период реконструкции Красного моста. Кран для строительства пешеходной переправы доставили на минувшей неделе. Сегодня установили первую сваю. На ее установку понадобилось полдня. Всего необходимо установить 31. Строители опасались, что из-за большого количества известняка на дне Оки со сваями им придётся повозиться. Но установка первой прошла без затруднений.
Временный мост будет три метра в ширину. Сверху его накроют поликарбонатом. Когда пешеходный поток перенаправят с Красного моста, строители продолжат демонтаж конструкций.
Дмитрий Кузнецов, заместитель начальника управления капитального строительства г. Орла: «Идём с опережением графиков. Стараемся как можно быстрее завершить все работы, связанные с временными неудобствами для пешеходов. Поэтому в начале - середине апреля планируем уже запустить пешеходное движение по временному мосту».
Рабочие полностью разобрали рельсошпальную решётку и демонтировали старый асфальт. Сейчас они взялись за береговые опоры переправы.
Мостостроители уверены, что к началу ремонта Красный мост уже нельзя было считать безопасным. Некоторые металлические элементы конструкции коррозия настолько изъела, что они рассыпаются в руках.
Реконструкция Красного моста началась 1 февраля. Стоимость работ почти полтора миллиарда рублей. Сдать объект подрядчик должен в ноябре 2022 года.
Антон Киселёв