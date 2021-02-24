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21:20, 24 февраля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Берега Оки соединит временный пешеходный мост. Строительство переправы началось сегодня.
- Ковид под микроскопом: анализы на вирус и антитела к нему в Орле проводят при помощи современного оборудования.
- От будущих специалистов до мудрых мастеров. Сегодня в Орле стартовал V региональный чемпионат «Молодые профессионалы».
- Долевое строительство - под контролем властей. Сегодня в правительстве обсудили дополнительные меры по решению проблем обманутых дольщиков.
- Еще один шаг к открытию: расскажем, как продвигается строительство семейного МФЦ.
Вести-Орёл