Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Ковид под микроскопом: анализы на вирус и антитела к нему в Орле проводят при помощи современного оборудования.





- От будущих специалистов до мудрых мастеров. Сегодня в Орле стартовал V региональный чемпионат «Молодые профессионалы».





- Долевое строительство - под контролем властей. Сегодня в правительстве обсудили дополнительные меры по решению проблем обманутых дольщиков.

- Еще один шаг к открытию: расскажем, как продвигается строительство семейного МФЦ.