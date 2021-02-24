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19:08, 24 февраля 2021 года В Орле готовится к открытию семейный МФЦ Центр получил офисную мебель в дар от орловских организаций.





Сейчас в помещении будущего семейного МФЦ завершается ремонт. Рабочие места для сотрудников почти готовы. А трудиться здесь будут волонтёры и активисты различных общественных организаций. Здесь можно будет получить помощь в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, проконсультироваться по поводу пособий и выплат. Михаил Байбаков, специалист семейной приёмной ВОРДИ: «Планируется уже в первой половине марта открытие семейного МФЦ, который будет предоставлять весь спектр социальных услуг для наших граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию и нуждаются в консультировании, помощи, сопровождении».





Антон Киселёв



