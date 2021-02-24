Орловский район планируют преобразовать в муниципальный округ

Это предполагает единую вертикаль власти и общий бюджет для всех населенных пунктов района. Власти рассчитывают, что станет проще управлять субъектами.

Что касается жалоб и обращений от жителей, то они будут приниматься на местах. На льготы, которыми пользуются жители, преобразование не повлияет, поскольку статусы населенных пунктов останутся прежними. Из 175 депутатов останется 24.

Как пояснил председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Орловского облсовета Валерий Савин, вместо 18 субъектов района будет один. Аккумуляция бюджетных средств в одном месте позволит направлять деньги на решение первоочередных проблем.

Сегодня этот вопрос рассмотрели на профильном комитете облсовета. В первом чтении решение приняли большинством голосов. Впереди - рассмотрение на сессии областного совета.