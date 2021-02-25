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7:12, 25 февраля 2021 года

Орловский каратист имеет хорошие шансы поехать на Олимпиаду

Наш спортсмен вернулся со сборов с национальной командой. С каратистом встретилась наша съемочная группа.


Орловскому каратисту Асиману Мамедову отдыхать некогда. Позади всероссийский квалификационный турнир, где орловец провел шесть успешных поединков. Сейчас у Асимана есть серьезный шанс поехать на Олимпиаду в Токио. 

Асиман Мамедов, член сборной России по карате: «Раньше это было просто мечтой, которая была недостижима. Сейчас за последний год это все стало реальностью. У нас есть шансы и возможность проявить себя, для чего мы должны приложить максимум усилий».
 
Наставник спортсмена – Алексей Панкратов. У него тоже была мечта попасть на Олимпиаду. Но осуществить ее он не успел – тогда карате еще не признали олимпийским видом спорта. Этот вид единоборств дождался своего часа только в 2020-м. И теперь мечту тренера может осуществить его воспитанник.
 
Алексей Панкратов, тренер ДЮСШ «Орёл-карат»: «На данный момент, могу сказать, что Асиман сейчас в своей лучшей форме за все время. Наша задача сейчас удержать и постараться по максимуму вывести его на пик к этому квалификационному турниру. Все в наших руках».
Судьба Олимпийских лицензий будет решаться в Париже, но прежде Асиману Мамедову предстоит выступить на нескольких этапах Премьер-лиги и Чемпионате Европы. Проигрывать нельзя, от этого будет зависеть национальный рейтинг. Первый этап Премьер-лиги – в Стамбуле в начале марта.



Анастасия Дорохова
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