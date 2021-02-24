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21:18, 24 февраля 2021 года Андрей Клычков разрешил снегоуборочную дилемму Глава Орловской области провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.





По словам губернатора, выбирая между уборкой снега с тротуаров или обочин, он предпочел отдать приоритет первому. Поясняя свой выбор, губернатор отметил, что вывоз снега – недешевое мероприятие, а комфорт пешеходов является более важным.

В чате трансляции предложили альтернативный вариант – совмещение чистки обочин и тротуаров. На это замечание глава области в шутку предложил 300 тысячам жителей Орла выйти на улицы для уборки и снова поблагодарил тех неравнодушных граждан, которые помогали коммунальщикам справиться с последствиями недавнего обильного снегопада.





Артём Ежаков



