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21:18, 24 февраля 2021 года

Андрей Клычков разрешил снегоуборочную дилемму

Глава Орловской области провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.


По словам губернатора, выбирая между уборкой снега с тротуаров или обочин, он предпочел отдать приоритет первому. Поясняя свой выбор, губернатор отметил, что вывоз снега – недешевое мероприятие, а комфорт пешеходов является более важным.

В чате трансляции предложили альтернативный вариант – совмещение чистки обочин и тротуаров. На это замечание глава области в шутку предложил 300 тысячам жителей Орла выйти на улицы для уборки и снова поблагодарил тех неравнодушных граждан, которые помогали коммунальщикам справиться с последствиями недавнего обильного снегопада.



Артём Ежаков
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