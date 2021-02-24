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21:30, 24 февраля 2021 года

В Орловской области хотят централизовать транспортную систему

Об этом заявил во время прямого эфира в соцсетях глава региона Андрей Клычков.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вопрос функционирования транспортной системы требует большого внимания. Подготовили проект решения о том, чтобы совместить трехзначные и двухзначные маршруты. Забрать полномочия на уровень региона для того, чтобы не было пересечения между муниципальными и региональными полномочиями, и был единый центр управления».

Кроме того, была затронута тема работы МУП «ТТП». Глава региона подчеркнул, что если предприятие не будет выполнять свои обязательства, то меры будут самыми жесткими. При этом губернатор подчеркнул, что сделает все, чтобы сохранить предприятие. Закрывая тему, Клычков заявил, что для поддержания работы ТТП, перевозчику перечислили 20 миллионов рублей.



Артём Ежаков
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