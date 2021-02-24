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21:35, 24 февраля 2021 года В Орловской области планируют разрешить вакцинацию иностранцев от коронавируса Пока этот вопрос необходимо проработать.





Тема доступности вакцины от коронавируса для иностранцев была поднята во время сегодняшнего прямого эфира губернатора в социальных сетях. Пользователь Instagram задал этот вопрос в чате трансляции. На сообщение ответил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. Он сообщил, что вакцинация доступна только гражданам РФ, но глава региона предложил проработать вопрос доступности прививки от COVID-19 иностранцам, проживающим в области.



«У нас много студентов, они не граждане России. Здесь необходимо подготовить обращение в Минздрав, для того чтобы мы получили возможность вакцинировать не только россиян. Вот в той же Москве – вакцинируют иностранцев. Чем они у нас хуже? Людям нужно предоставить условия вакцинироваться. Давайте с Минздравом прорабатывать этот вопрос», – заявил Клычков.





Артём Ежаков



