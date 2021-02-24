среда 24.02.2021 23:20:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:35, 24 февраля 2021 года

В Орловской области планируют разрешить вакцинацию иностранцев от коронавируса

Пока этот вопрос необходимо проработать.


Тема доступности вакцины от коронавируса для иностранцев была поднята во время сегодняшнего прямого эфира губернатора в социальных сетях. Пользователь Instagram задал этот вопрос в чате трансляции. На сообщение ответил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. Он сообщил, что вакцинация доступна только гражданам РФ, но глава региона предложил проработать вопрос доступности прививки от COVID-19 иностранцам, проживающим в области.

«У нас много студентов, они не граждане России. Здесь необходимо подготовить обращение в Минздрав, для того чтобы мы получили возможность вакцинировать не только россиян. Вот в той же Москве – вакцинируют иностранцев. Чем они у нас хуже? Людям нужно предоставить условия вакцинироваться. Давайте с Минздравом прорабатывать этот вопрос», – заявил Клычков.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.