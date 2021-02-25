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10:05, 25 февраля 2021 года

Прокуратура вернула холодную воду в деревню Протасово

Вмешательство ведомства ускорило восстановительные работы коммунальщиков.


Авария на коммуникационных сетях в деревне Протасово Краснозоренского района Орловской области, повлекшая за собой полное отключение холодного водоснабжения, произошла 12 февраля, однако ответственное за восстановительные работы МУП «Коммунальник» затянуло с устранением ЧП.

В связи с нарушением прав местных жителей, в ситуацию вмешалась прокуратура. В адрес директора «Коммунальника» было внесено представление, и вскоре после этого авария была устранена. Кроме этого, в отношении главы МУП было возбуждено административное делопроизводство, материалы которого переданы в региональную Госжилинспекцию.

Должностное лицо, допустившее простой в ликвидации происшествия и восстановлении водоснабжения, привлечено к дисциплинарной ответственности – сообщает сайт областной прокуратуры.

Напомним, что МУП «Коммунальник» не в первый раз попал в поле зрения ведомства. На прошлой неделе была поставлена точка в разбирательстве о невыплате на предприятии заработной платы – 28 работникам не выплатили в общей сложности 430 тысяч рублей. Проблему тогда также решила прокуратура – задолженность была погашена в полном объеме.

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Артём Ежаков
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