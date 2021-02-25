«Орелводоканалу» доверят работы по ряду коммуникационных сооружений

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10:32, 25 февраля 2021 года
«Орелводоканалу» доверят работы по ряду коммуникационных сооруженийПредприятие займется проектированием и строительством.
Корректировка занятости МПП ВКХ «Орелводоканал» до 2022 года была согласована 25 февраля городским советом. В рамках инвестпрограммы, предприятию доверили проектирование станции умягчения воды (фактическое начало строительства – 2022 год), а также «создание резерва пропускной способности магистральных сетей водоснабжения и водоотведения».
К последнему относится включение в городское хозяйство магистральных сетей по улице Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе (был построен «Орелводоканалом» в минувшем году), от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе и ряда других. В согласованную программу входят канализационные сети по переулку Верхнещекотихинскому и микрорайону № 11, а также кольцевые водопроводные сети на Московском шоссе, улицах Чкалова, Скульптурной и других. Кроме этого, «Орелводоканал» подготовит проектную документацию по водопроводным сетям на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в деревне Овсянниково – сообщает сайт городского совета.
Напомним, что накануне с «Орелводоканалом» официально подписали соглашение на строительство водовода на улице Авиационной. Работы по контракту оценены в 38 миллионов рублей.
Артём Ежаков