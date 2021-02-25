четверг 25.02.2021 11:55:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:32, 25 февраля 2021 года

«Орелводоканалу» доверят работы по ряду коммуникационных сооружений

Предприятие займется проектированием и строительством.


Корректировка занятости МПП ВКХ «Орелводоканал» до 2022 года была согласована 25 февраля городским советом. В рамках инвестпрограммы, предприятию доверили проектирование станции умягчения воды (фактическое начало строительства – 2022 год), а также «создание резерва пропускной способности магистральных сетей водоснабжения и водоотведения».

К последнему относится включение в городское хозяйство магистральных сетей по улице Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе (был построен «Орелводоканалом» в минувшем году), от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе и ряда других. В согласованную программу входят канализационные сети по переулку Верхнещекотихинскому и микрорайону № 11, а также кольцевые водопроводные сети на Московском шоссе, улицах Чкалова, Скульптурной и других. Кроме этого, «Орелводоканал» подготовит проектную документацию по водопроводным сетям на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в деревне Овсянниково – сообщает сайт городского совета.

Напомним, что накануне с «Орелводоканалом» официально подписали соглашение на строительство водовода на улице Авиационной. Работы по контракту оценены в 38 миллионов рублей.



Читайте также:В Орле завершили стройку водопровода

В Орле подписали контракт на строительство водовода на ул. Авиационной



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.