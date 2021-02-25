четверг 25.02.2021 11:55:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:53, 25 февраля 2021 года

В Орловской области зафиксирована очередная смерть в огне

ЧП произошло накануне вечером.


Огнеборцы узнали о возгорании в Мценском районе в 23:17. Горели расположенные вдоль автодороги Мценск – Болхов металлические вагончики. Пламенем оказались уничтожены пять вагончиков общей площадью в 90 м². В огне погиб неизвестный мужчина, его личность сейчас устанавливается. Срочная госпитализация потребовалась 50-летнему мужчине. Причины пожара и материальный ущерб сейчас выясняют специалисты.

Пожарно-спасательные подразделения Орловской области за дежурные сутки выезжали 10 раз. Из них на ликвидацию возгораний 5 выездов, на помощь населению тоже 5 выездов – сообщает сайт областного ГУ МЧС.

Накануне ночью произошел другой пожар с летальным исходом – в Знаменке. В сгоревшем доме погиб мужчина и пострадала женщина 1956 года рождения. Всего же в период с 21 февраля по 24 февраля в пожарах погибло 5 человек.

Читайте также:Три орловца погибли в пожарах на выходных



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.