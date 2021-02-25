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11:22, 25 февраля 2021 года В Орле стартовали состязания молодых профессионалов Открытие V регионального чемпионата WorldSkills Russia состоялось накануне, 24 февраля. Соревнования завершатся 5 марта. Об особенностях чемпионата этого года в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.





В Орле стартовал V региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Чего нам ждать в этом году?

- С 2017 года Орловская область принимает участие в чемпионате WorldSkills Russia, и уже дан старт пятому по счету чемпионату. Мы ожидаем ярких побед, демонстрации высочайшего уровня мастерства и компетенцией со стороны наших участников. С 2017 года в два раза увеличилось количество компетенций, в которых принимают участие конкурсанты, более чем в два раза увеличилось количество самих участников, и в 2021 году на 48 компетенций 28о участников в разных возрастных категориях - это и студенты средних профессиональных образовательных организаций, это наши юниоры, то есть школьники, и участники конкурса возрастной категории 50+ «Навыки мудрых». Такое большое количество участников конкурса профессионального мастерства свидетельствует о том, что в Орловской области чемпионат развивается и расширяется, и очень большую заинтересованность вызывает чемпионат у наших партнеров, работодателей, которые, наблюдая за участниками, готовы предлагать отложенные трудовые контракты лучшим представителям в каждой профессии, готовы заключать договор и о целевом обучении. Победители конкурса зарекомендовали себя высокими профессионалами и ближайшем будущем получат высокооплачиваемую престижную работу. Кроме того мы приглашаем наших конкурсантов в этом году работать в качестве экспертов, они не только помогают участникам, но и демонстрируют свои профессиональные навыки как эксперты.



В каких возрастных группах и компетенциях чемпионат будет проходить в этом году?

- В 2021 году чемпионат «Молодые профессионалы» в Орловской области традиционно проходит в трех возрастных категориях - студенты техникумов и колледжей, школьники и возрастная категория 50+. У нас появились новые компетенции. В нашем аграрном регионе появилась новые компетенции «Агрономия», «Сити-Фермерство», «Флористика», а также для бизнеса очень интересная компетенция -«IT-решения».



Где будут расположены соревновательные площадки в этом году?

- В этом году в нашем регионе будет 13 соревновательных площадок чемпионата WorldSkills Russia. Они расположены в наших средних профессиональных образовательных организациях, в вузах, и новая площадка в этом году открыта во Дворце пионеров и школьников, это наш технопарк «Кванториум».



По каким стандартам происходит подготовка площадок?

- Все соревновательные площадки чемпионата подготовлены в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills, и соревновательная часть в этом году у нас проходит в очном режиме с соблюдением всех санитарных норм. А вот деловая часть - открытие и закрытие чемпионата - пройдут в онлайн-режиме.



Какими успехами регион может похвастаться уже сейчас, и каковы планы на этот год? У нас есть свои победители. Будут ли они помогать тем, кто только пришел в этот конкурс?

- В Орловской области наши ребята, наши участники и молодые профессионалы показывают достойные результаты на европейских и мировых чемпионатах. У нас девять золотых, четыре серебряных, одиннадцать бронзовых медалей, завоеванных на чемпионатах разного уровня. И мы надеемся, что и в этом году наши ребята покажут высокий результат и достойно представят Орловскую область. В апреле состоится отборочный чемпионат и в июне пройдет национальный чемпионат в Башкирии. Победители прошлых лет сегодня работают экспертами на наших конкурсных площадках. Они не только помогают нынешним участникам, но и работают как судьи, демонстрируя свое мастерство на более высоком уровне.



Что бы вы хотели пожелать участникам чемпионата?

- Участникам конкурса профессионального мастерства я хочу пожелать удачи и успеха, горячего сердца, холодной головы и умных рук. И пусть победит сильнейший!





Анна Вайсергисер



