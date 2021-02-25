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11:27, 25 февраля 2021 года
В Орле рассмотрят дело о мошенничестве с «Титаником»Материалы уголовного дела вместе с государственным обвинением вскоре передадут в суд.
Обвиняемых трое – гендиректор ЗАО «Союзинформ» и его заместитель, а также руководитель подрядной строительной организации ООО «Стройком». Все обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, всего фигурантов четыре: один взят под стражу, еще двое - под подпиской о невыезде, а последний фигурант находится в международном розыске.
По версии следствия, между двумя организациями был заключен муниципальный контракт на строительство многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». Обвиняемым инкриминируется недобросовестное исполнение соглашения – обязательства были выполнены не до конца, а в актах приемки работ итоговая стоимость оказалась сильно завышенной. Ущерб, причиненный бюджету, составил 229 миллионов рублей. Преступление датировано периодом, начавшимся в мае 2012 года и завершившимся в декабре 2014 года.
Расследование осуществлялось региональным СУ УМВД, специально созданной группой. Дело будет передано в суд после вручения экземпляров обвинения фигурантам уголовного дела – сообщает сайт областной прокуратуры.
Напомним, что здание многопрофильного медицинского центра начали строить в 2007 году, и с тех пор медучреждение стало объектом многочисленных разбирательств. Фактом мошенничества следствие заинтересовалось в 2015 году, а минувшей осенью тогда ещё новоприбывший прокурор области Владислав Малкин придал импульс разбирательству.
Артём Ежаков