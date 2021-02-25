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11:37, 25 февраля 2021 года Число заболевших COVID-19 в Орловской области превысило 30 тысяч В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 90 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 30 008.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 599. Накануне выписано 105 жителей региона, с начала пандемии – 26 977. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 432 раза.



Суточная заболеваемость в России – 11 198, всего выявлено – 4 212 100. Накануне выздоровело – 16 102, всего – 3 767 664. На лечении – 359 560. Количество смертей за сутки – 446, за все время разгула коронавируса – 84 876.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



