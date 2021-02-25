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12:04, 25 февраля 2021 года

Распространение коронавируса по районам Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 25 февраля.


Суточный прирост в Орловской области:
Орел – 46; Ливны – 10; Ливенский район – 7; Орловский и Урицкий – по 6; Колпнянский – 5; Малоархангельский – 4; Свердловский – 3; Должанский – 2; Новосильский – 1.

Со старта распространения коронавируса:
Орел – 15 281; Орловский район – 3 712; Болховский – 690; Знаменский – 166; Хотынецкий – 511; Урицкий – 650; Шаблыкинский – 204; Сосковский – 190; Кромской – 401; Дмитровский – 742; Свердловский – 447; Троснянский – 332; Глазуновский – 250; Малоархангельский – 447; Покровский – 542; Колпнянский – 310; Должанский – 313; Ливенский – 622. Ливны – 1 152; Верховский – 332; Залегощенский – 399; Краснозоренский – 193; Новодеревеньковский – 425; Новосильский – 145; Корсаковский – 70; Мценск и Мценский район – 1 482.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 30 008, за сутки – 90, выписано – 105. Выздоровели за все время – 26 977, на лечении – 2 599. От осложнений на фоне болезни в области скончалось 432 человека – накануне умерло 2 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
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