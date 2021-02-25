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12:03, 25 февраля 2021 года Оказание господдержки орловским животноводам необходимо продолжить Такой вывод сделали депутаты Орловского облсовета, обсудив состояние отрасли в регионе.





Племенное животноводство в регионе представлено молочным скотоводством, свиноводством и коневодством. В настоящее время зарегистрированы 22 стада, принадлежащие 16 юридическим лицам. В 2020 году 8 организаций подтвердили статус племенных стад. Как отметил зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков, количество племенных стад увеличилось на 11,9 %, молочная продуктивность - на 11,3 %, по сравнению с 2019 годом. Но есть и проблемы, мешающие развитию отрасли. В прошлом году на территории области было выявлено четыре случая бешенства, в том числе и среди домашних животных. Была зарегистрирована и африканская чума. По-прежнему в регионе есть неблагополучные территории по заражению туберкулезом в Мценском, Болховском и Должанском районах.



Нарушение ветеринарных санитарных правил содержания животных, нарушение правил электронной сертификации - самые распространенные ошибки, из-за которых в прошлом году была приостановлена деятельность четырех племенных хозяйств региона. Одна из причин подобных нарушений, как отмечают специалисты, небольшие штрафные санкции по сравнению с теми суммами, которые необходимо затратить на то, чтобы их исключить.



Животноводческой отрасли необходима поддержка государства. Что предпринимается на Орловщине, обсудили депутаты Орловского облсовета на выездном заседании комитета по аграрной политике и экологии. Оно, кстати, состоялось на образцовом предприятии, где разводят голштинскую породу коров. Каждая буренка - с электронным паспортом. В нем фиксируются все показатели от питания до перемещения. Однако аграриев, которые готовы ждать, пока придет время рентабельности, готовых вкладывать большие материальные и трудовые ресурсы, на Орловщине не так много.



Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «Будем субсидировать приобретение оборудования по производству молока, анализ качества кормов, приобретение семени, приобретение и трансплантацию эмбрионов, приобретение оборудования для определения качества молока. Это небольшие средств, но мы стараемся эти направления поддерживать и субсидировать».

Гранты и субсидии будут действовать и в этом году. Средства по областной программе обещают довести уже в марте. Финансовая поддержка останется на уровне прошлого года.



Также в рамках заседания депутаты рассмотрели внесение поправок в региональный закон об отдельных правоотношениях в сфере охраны и использования животного мира и среды его обитания, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на территории Орловской области. Документ приводится в соответствие с изменениями федерального законодательства. Изменениями уточняются полномочия органов государственной власти региона в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе исключаются полномочия по учреждению и ведению Красной книги субъекта Российской Федерации.





Анна Вайсергисер



