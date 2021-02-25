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12:10, 25 февраля 2021 года

Получателей детских пособий предупреждают о завершении автоматического продления ряда выплат

Теперь надо подать документы, чтобы выплаты продолжались.


Как отметили в департаменте соцзащиты Орловской области, если не подать документы, выплаты прекратится уже с начала марта.

Речь идет о тех, кто получает чуть меньше 11 тысяч ежемесячно в связи с рождением первого ребенка, а также 10 700 - на третьего и каждого последующего ребенка. И пособие на ребенка до 16 лет, которое составляет чуть менее 300 рублей в месяц.

Список документов, которые нужны для продления выплат, есть на сайте соцзащиты в соцсетях, и на портале правительства области. Но в любом случае необходимо будет лично обратиться в свой отдел соцзащиты.


Татьяна Напольских
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