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12:22, 25 февраля 2021 года

Ливенская ЦРБ получила два современных диагностических аппарата

Общая сумма приобретенного – более 2,1 миллиона рублей.


Наибольшую часть средств – свыше двух миллионов рублей – потратили на покупку детского видеогастроскопа. Его назначение – диагностика органов пищеварения, таких как пищевод, желудок и часть двенадцатиперстной кишки.

На оставшуюся сумму – 128,6 тысячи рублей – приобретен двенадцатиканальный электрокардиограф, отмечено в сообщении регионального информационного портала.

О том, приступило ли новое оборудование к работе, не сообщается. Деньги на приобретение поступили из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение».


Артём Ежаков
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