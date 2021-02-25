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12:22, 25 февраля 2021 года Ливенская ЦРБ получила два современных диагностических аппарата Общая сумма приобретенного – более 2,1 миллиона рублей.





Наибольшую часть средств – свыше двух миллионов рублей – потратили на покупку детского видеогастроскопа. Его назначение – диагностика органов пищеварения, таких как пищевод, желудок и часть двенадцатиперстной кишки.



На оставшуюся сумму – 128,6 тысячи рублей – приобретен двенадцатиканальный электрокардиограф, отмечено в сообщении регионального информационного портала.



О том, приступило ли новое оборудование к работе, не сообщается. Деньги на приобретение поступили из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение».





Артём Ежаков



