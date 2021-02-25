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12:34, 25 февраля 2021 года Орловцы могут восстановиться от последствий коронавируса в двух учреждениях Реабилитация осуществляется в санатории «Дубрава» и поликлинике ОГУ.





Курс восстановления рассчитан на 10 дней, и его можно пройти в течение 3 месяцев с момента выписки после перенесенного коронавируса. Направление на реабилитацию дает лечащий врач с учетом тяжести состояния пациента. Процедуры в «Дубраве» доступны бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.



В санатории восстановление осуществляется в условиях круглосуточного стационара. Среди обязательной терапии – ингаляция, сеансы в соляной пещере и климатотерапия. При необходимости пациент может получить психологическую помощь.



В поликлинике ОГУ процедуры по восстановлению доступны преподавательскому составу и студентам этого учебного учреждения. Комплекс постковидных процедур совмещает в себе обследование, физиопроцедуры и лечебную физкультуру – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



