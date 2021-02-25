четверг 25.02.2021 15:41:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:34, 25 февраля 2021 года

Орловцы могут восстановиться от последствий коронавируса в двух учреждениях

Реабилитация осуществляется в санатории «Дубрава» и поликлинике ОГУ.


Курс восстановления рассчитан на 10 дней, и его можно пройти в течение 3 месяцев с момента выписки после перенесенного коронавируса. Направление на реабилитацию дает лечащий врач с учетом тяжести состояния пациента. Процедуры в «Дубраве» доступны бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

В санатории восстановление осуществляется в условиях круглосуточного стационара. Среди обязательной терапии – ингаляция, сеансы в соляной пещере и климатотерапия. При необходимости пациент может получить психологическую помощь.

В поликлинике ОГУ процедуры по восстановлению доступны преподавательскому составу и студентам этого учебного учреждения. Комплекс постковидных процедур совмещает в себе обследование, физиопроцедуры и лечебную физкультуру – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.