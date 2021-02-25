Главная » Новости



14:25, 25 февраля 2021 года Орловский городской совет откроет приемную на ул. Ленина В доме № 15А депутаты будут проводить встречи с избирателями.





Приемная расположится на третьем этаже. Ранее помещение занимала Орловская областная организация ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, но в прошлом году она отказалась от соглашения о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом и вернула его на баланс города.



Приемная депутатов будет действовать на этом месте в течение трех лет – сообщает сайт городского совета.





Артём Ежаков



