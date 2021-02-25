В Орле изменили формирование заработной платы сотрудников детских садов

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14:59, 25 февраля 2021 года
В Орле изменили формирование заработной платы сотрудников детских садовРечь идет о должностях младшего воспитателя и помощника воспитателя.
Вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании городского совета. Напомним, что минувшей осенью федеральное казначейство установило, что заработная плата административно-управленческого и вспомогательного персоналов значительно превышает расходы на оплату труда, в связи с этим персонал детских садов стал получать меньше.
Как сообщает пресс-служба городского совета, сегодняшнее решение депутатов устанавливает ряд коэффициентов, которые призваны сохранить реальный уровень оплаты труда учебно-вспомогательному персоналу (младшим воспитателям и помощникам воспитателя):
• Коэффициент за работу с переполненными группами;
• Коэффициент за специфику работы в группах разной возрастной категории и группах с детьми, имеющих отклонения в развитии;
• Коэффициент за работу с родителями.
Артём Ежаков