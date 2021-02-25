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15:27, 25 февраля 2021 года

Пострадавшего на Красном мосту девятиклассника выписали из стационара

Но лечение еще не завершено, парень восстанавливается дома.


Об этом заявил сегодня региональный детский омбудсмен Константин Домогатский. Уполномоченный по правам ребенка пожелал юноше скорейшего выздоровления.

Напомним, что происшествие произошло 9 февраля. Во время работ по демонтажу трамвайных рельсов от полотна откололся стальной фрагмент и травмировал подростка. Ранение потребовало хирургического вмешательства. Подросток шел по мосту в специально отведенной пешеходной зоне, которая на тот момент не была огорожена. Коридор был огорожен железным забором буквально на следующий день после появления информации о ЧП. По факту случившегося региональные СУ СК и прокуратура инициировали собственные разбирательства.

Вскоре пешеходов перестанут пускать на Красный мост. Накануне, 24 февраля начались работы по возведению временной переправы через реку, которая тоже должна быть огорожена, чтобы подобные чрезвычайные происшествия не возникали впредь. Подрядчик допускает, что временный мост будет готов раньше срока.

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Артём Ежаков
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