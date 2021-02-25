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15:24, 25 февраля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- «Титаник» вновь «тянет на дно» своих строителей. Расследование дела о 229 млн. рублей завершено.

- Плюс 90 новых случаев ковид-заражения за сутки. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 30 тысяч человек.

- С «Миром» - на 4 рубля дешевле. С 1 марта жителям Орла, Ливен и Мценска будет выгодно оплачивать проезд в транспорте картой этой системы.

- Сегодня - первый соревновательный день чемпионата среди профессионалов. Добавилась новая компетенция - для школьников.

- Наш выбор. Жители могут отдать свои голоса за территории, которые нужно благоустроить.

- Первый документ - гражданам страны. Церемонию вручения паспорта постарались сделать запоминающейся.

- Памяти защитников. 1 марта в районе Кривцовского мемориала пройдет лыжная гонка.


Вести-Орёл
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