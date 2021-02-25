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15:29, 25 февраля 2021 года

Орловщина готовится к гонке памяти старшего сержанта Федора Давыдова

Гонка запланирована на 1 марта. Заявки на участие принимают до 27 февраля.


Лыжная гонка традиционно пройдет на Кривцовском мемориале в память о событиях марта 1942 года. Федор Давыдов был командиром отделения 235-го отдельного лыжного батальона. Он погиб 1 марта 1942 года в бою у деревни Толкачево.

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие старше 18 лет. В команде - пять человек. Маршрут - восемь километров по пересеченной местности. Стиль - вольный. Заявки на участие принимаются до 18 часов 27 февраля на электронную почту pv057@yandex.ru .


Татьяна Напольских
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