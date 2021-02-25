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16:19, 25 февраля 2021 года Орловские волонтеры-медики делают прививки от коронавируса Вакцинация проходит в поликлинике ОГУ имени Тургенева.





В поликлинике опорного вуза открылся пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Ежедневно принять здесь могут около полусотни человек. Первыми, кто сделал шаг навстречу безопасности и здоровью, стали волонтеры-медики. Сегодня прививку получили первые 25 человек.



Софья Марченко, координатор направления ВОД «Волонтёры-медики» в Орловской области: «Многие студенты работают в красной зоне, помогают, поэтому больше подвержены заражению. И поэтому начинаем вакцинировать ребят».

Поликлиника имеет лицензию на прививочную деятельность. Персонал подготовлен. Подготовка пункта вакцинации началась еще осенью. Тогда и закупили все необходимое оборудование.



Пока вакцинируют только волонтеров, затем привьют всех студентов медицинского института.



Информацию о тех, кто выбирает для себя путь безопасности и делает прививку, внесут в регистр вакцинированных, каждому присваивают и QR-код.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «Ребята своим примером показывают, что бояться нечего, надо вакцинироваться. Надо создать тот пул людей, которые являются нераспространителями этой болезни. Это очень важно нам. Надо достичь предела 60%, для того чтобы сказать о том, что у нас наступил коллективный иммунитет».

Вакцина от коронавируса - двухкомпонентная, а это значит, что через 21 день все вновь соберутся такой же компанией, чтоб завершить начатое. А затем продолжат делать свое доброе дело: доставлять лекарства и продукты тем, кто не может выйти из дома.





Анна Вайсергисер



