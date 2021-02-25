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16:32, 25 февраля 2021 года

К середине марта в Орловской области «свернут» более 500 коронавирусных мест

О состоянии коечного фонда в условиях снижения заболеваемости сообщил сегодня глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.


Выступая с докладом на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба, Залогин заявил, что на сегодня в области остается развернута 1 551 стационарная койка для лечения коронавируса. На данный момент было перепрофилировано под обычные места 315 кроватей (ранее фонд составлял 1 866 кроватей). У департамента имеется план по продолжению вывода коечного фонда – допускается, что к 15 марта в Орловской области будет свернуто ещё около 200 мест. Разумеется, подобные мероприятия будут проводиться только с учетом эпидемиологической ситуации.

По информации Залогина, сейчас в области в стационаре занято 1 088 коронавирусных мест. Свободный коечный фонд составляет порядка 29%.


Артём Ежаков
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