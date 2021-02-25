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16:33, 25 февраля 2021 года Вакцинацию от коронавируса завершили 5 680 орловцев О ходе прививочной кампании рассказал сегодня на заседании оперативного штаба глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





По словам чиновника, на данный момент первый компонент вакцины «Спутник V» получили 18 320 человек, второй укол был поставлен 5 680 орловцам. Всего регион получили 35 219 доз отечественного препарата.



Также глава местного депздрава сообщил, что в течение нескольких дней Минздрав проведет дополнительное мартовское распределение вакцины по регионам страны.



Вакцинация осуществляется во всех районах области – в 28 медицинских учреждениях открыто 35 прививочных кабинетов. Кроме этого действует 3 передвижных пункта вакцинации и 20 мобильных прививочных бригад. Отдельно Залогин отметил начавшуюся работу по вакцинации в фельдшерско-акушерских пунктах. «Спутник V» доступен в ФАПах Орловского, Мценского, Покровского и Ливенского районов.



Напомним, что запись на вакцинацию осуществляется на портале Госуслуг, через региональную электронную регистратуру, мобильное приложение 2DR.RU и единый телефон горячей линии по коронавирусу 122.





Артём Ежаков



