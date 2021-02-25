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17:25, 25 февраля 2021 года В Орле снова обсудили перебои с вечерним транспортом Проблема была затронута на сегодняшнем заседании городского совета.





О сложившейся ситуации перед депутатами отчитался заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта мэрии Вадим Ничипоров. Чиновник снова посетовал на нехватку шоферов для автобусов.





По словам Ничипорова, город должны обслуживать 330 единиц транспорта, из которых на улицы выезжают 270 единиц. Вечером их количество не должно быть меньше 90, по факту же в сумерках на маршрутах можно найти от 45 до 50 автобусов. К местам стоянок из-за отсутствия водителей приковано около 100 машин – приводит слова чиновника пресс-служба горсовета. В качестве кары для нерадивых подрядчиков рассматриваются расторжения соглашений, однако и она не может быть использована в должной мере – все дело в прибыльности маршрута. Если убрать перевозчика с убыточного пути, нового так легко не достать.

Комментируя проблему, председатель горсовета Василий Новиков посоветовал мэрии скорректировать работу по формулировке технических заданий в соглашениях с перевозчиками. Василий Новиков, председатель Орловского городского совета народных депутатов: «Жителей нашего города не интересуют причины, по которым они не могут уехать с остановки вечером, им необходимо решение этой проблемы». Тем не менее, мэрия работает над ликвидацией проблемы с отсутствием водителей общественного транспорта. Городская администрация совместно с некоторыми частными перевозчиками договорилась о переучивании водителей на категорию D с последующим трудоустройством. Обучение длится порядка двух с половиной месяцев и оплачивается «частником». Список перевозчиков, осуществляющих переобучение, а также их контакты, можно найти здесь





Артём Ежаков



