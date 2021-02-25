Выявить, пресечь, не допустить повторения. Прокуратура Орловской области подвела итоги деятельности за 2020 год

Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии ведомства. Его участниками, кроме сотрудников прокуратуры, стали губернатор Орловской области Андрей Клычков, зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти.

Итоги года в прокуратуре области - это не только оценка деятельности ведомства. На этой коллегии звучат цифры и факты, о которых объявляют впервые. Тема всем понятна - обеспечения законности в любой сфере деятельности. Как сообщил в своем докладе прокурор Орловской области Владислав Малкин, прокуратурой в 2020 году выявлено 52 тысяч нарушений закона, внесено более 36 тыс. актов реагирования, свыше 12 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Прокурорами изучено более 7 тыс. проектов нормативных правовых актов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 256 уголовных дел.

Говорили на коллегии и о предстоящих выборах в Государственную Думу. На всех этапах необходима прозрачность и недопущение дестабилизации – отметил главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин.

В 2020 году прокурорам области удалось выявить 69 преступлений коррупционной направленности. Прокурор Владислав Малкин отметил, что в данной категории нужно работать активнее. Сумма ущерба составила уже более 800 миллионов рублей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Видя, как в непростой 2020-й, нам удалось выявлять факты недобросовестного выполнения обязанностей, я понимаю, что сегодня есть большие возможности для корректив. Я абсолютно убежден, что та выстроенная совместная позиция по исправлению недочетов, будет давать результаты. Мы в ближайшее время совместно будем проводить заседания по проблемным направлениям».

А проблемных направлений много. Одно из них - капремонт. Эту программу прокуратура считает провальной: отремонтировано лишь 36 процентов из запланированного. Еще одно проблемное направление - обманутые дольщики: недостроенных объектов в области - 19, возбуждены уголовные дела. После надзорного вмешательства совместно с властями сдали четыре дома.

К регоператору по обращению с ТКО тоже имеется ряд вопрос по вывозу мусора - несанкционированные свалки продолжают появляться.

Заседание коллегии прокуратуры, на которое были приглашены представители исполнительной и законодательной ветвей власти, продолжалось три часа. Каждая тема - терроризм, нацпроекты, защита прав граждан - рассматривалась точечно.