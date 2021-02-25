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18:08, 25 февраля 2021 года О смертельной опасности - наглядно Железнодорожники продемонстрировали орловцам последствия невнимательности при переходе через пути и напомнили о правилах безопасности.





Рядом с переходом через железнодорожные пути стоял перебинтованный человек. Молодой человек рассказал, что не заметил приближающегося поезда, поскольку был в наушниках. Его история, к счастью, вымысел, легенда для акции, которую организовали орловские железнодорожники. Но, как показывает статистика, столкновение с поездом переживает только каждый десятый. И то, порою, с весьма тяжёлыми последствиями. Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Прошлый год показал у нас рост случаев травмирования, причём рост двукратный. Надеемся, что в этом году смягчение эпидемиологической обстановки позволит нам более масштабно проводить профилактические мероприятия». Сейчас железнодорожники проводят адресную работу с населением на наиболее травмоопасных участках. Одним из таких мест является несанкционированный переход через железную дорогу в районе Нижней Лужны. Людмила Морозова, начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Орёл: «Нами проводились неоднократно профилактические мероприятия на данном участке, беседы в учебном заведении, расположенном в непосредственной близости». Екатерина Балабанова, специалист по охране труда Орловской дистанции пути: «Благодаря проводимой ежегодной профилактической работе с гражданами, с детьми в школах, мы в этом году пока что выходим на нулевой травматизм». В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги, помимо профилактической работы, в течение года реализуется комплекс мероприятий по ремонту и строительству пешеходных переходов, установки новых знаков безопасности, улучшению освещения на станциях и платформах. Но всё даст необходимый результат лишь при соблюдении гражданами элементарных правил безопасности. Железнодорожники просят орловцев строго соблюдать правила безопасности на железной дороге, а родителей - не оставлять без присмотра детей и проводить с ними регулярные беседы, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность.





Антон Киселёв



