Главная » Новости



18:28, 25 февраля 2021 года Укол «Спутника V» получили более 600 орловских аграриев Информация об этом прозвучала на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





Данные озвучил глава регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов. С его слов, в организациях АПК первую или обе дозы получили 669 человек. Стартовый компонент вкололи 578 аграриям, 91 человек завершил вакцинацию. В списке желающих получить иммунитет через прививку находятся 1 813 работников сельхозсферы.



Департамент активно уведомляет предприятия о проводимой вакцинации и делится с ними необходимыми данными – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



