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18:37, 25 февраля 2021 года Орловский транспорт и торговлю продолжают штрафовать за коронавирусные нарушения Статистика была озвучена на заседании оперативного штаба.





С докладом выступил глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев. Он заявил, что общая сумма штрафов за нарушения противоэпидемиологических мер в общественном транспорте превысила 1,1 миллиона рублей, 38 водителей и перевозчиков были предупреждены.

По информации руководителя регионального департамента промышленности и торговли Максима Петрова, на предприятиях, входящих в сферу работы его сотрудников, было выписано штрафов на 564 тысячи рублей – По информации руководителя регионального департамента промышленности и торговли Максима Петрова, на предприятиях, входящих в сферу работы его сотрудников, было выписано штрафов на 564 тысячи рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



