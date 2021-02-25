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21:20, 25 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Волонтеры-медики вакцинируется в числе первых. Сегодня в поликлинике опорного вуза открылся прививочный пункт.

- Короткий путь может обернуться бедой... Орловцам напомнили правила безопасности при переходе через железнодорожные пути.

- Выплаты остались, сменились условия оформления.



- Выявить, пресечь, не допустить повторения. Прокуратура Орловской области подвела итоги деятельности за 2020 год.



- Студенты орловского Банковского колледжа встретились с руководством. «Диалог на равных» устроил всех.

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