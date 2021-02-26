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6:53, 26 февраля 2021 года В Орловской области уменьшилась безработица Об этом говорят данные региональной службы статистики.





По официальным данным, в минувшем январе число орловцев, не имеющих работы и состоящих на учете в службах занятости, составило 5,9 тысячи человек. Статус «безработный» при этом оформлен у 5 тысяч. В сравнении с декабрем оба показателя сократились на 800 человек и 1 000 человек соответственно. Пособие в минувшем месяце получили 3,8 человек – сообщает Орелстат.



В минувшем месяце уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 % численности рабочей силы. Работу удалось найти 246 орловцам – на треть больше, чем в декабре.

Согласно другому статистическому отчету , в январе работодатели могли предложить 6,8 тысячи вакансий – потребность в новых сотрудниках возросла на 400 человек.





Артём Ежаков



