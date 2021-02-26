пятница 26.02.2021 10:26:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

6:53, 26 февраля 2021 года

В Орловской области уменьшилась безработица

Об этом говорят данные региональной службы статистики.


По официальным данным, в минувшем январе число орловцев, не имеющих работы и состоящих на учете в службах занятости, составило 5,9 тысячи человек. Статус «безработный» при этом оформлен у 5 тысяч. В сравнении с декабрем оба показателя сократились на 800 человек  и 1 000 человек соответственно. Пособие в минувшем месяце получили 3,8 человек – сообщает Орелстат.

В минувшем месяце уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 % численности рабочей силы. Работу удалось найти 246 орловцам – на треть больше, чем в декабре.
 
Согласно другому статистическому отчету, в январе работодатели могли предложить 6,8 тысячи вакансий – потребность в новых сотрудниках возросла на 400 человек.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.