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7:35, 26 февраля 2021 года В Орловской области внепланово проверят уборку дворов Этим займется областная Госжилинспекция.





Мероприятия проведут на предмет ненадлежащей расчистки дворов от снега. Инспекции поручено закончить до 1 марта. Проверки будут организованы по обращениям граждан.

Татьяна Горбашева, начальник управления государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: «В период с 8 по 25 февраля по вопросам ненадлежащей уборки снега к нам поступило 9 устных обращений от граждан, которые были решены положительно».

С начала года в Госжилинспекцию на плохую уборку снежных завалов пожаловались 32 раза. По ним обследовано 50 дворовых территорий, подведомственных 12 УК – С начала года в Госжилинспекцию на плохую уборку снежных завалов пожаловались 32 раза. По ним обследовано 50 дворовых территорий, подведомственных 12 УК – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



