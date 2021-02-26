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8:45, 26 февраля 2021 года У орловского предпринимателя отобрали рыбу Продукцию за нарушение санитарных правил изъял Россельхознадзор.





Информацию о том, что ИП реализует рыбу без ветеринарных сопроводительных документов, управление получило в поступившем обращении.



Организованная проверка подтвердила данные – действительно, документация о качестве и безопасности продукции у предпринимателя отсутствовала. Также, выяснилось, что площадка бизнесмена не зарегистрирована в реестре «Цербер» и системе «Меркурий», что повлекло за собой нарушение оформления электронной документации.

С реализации сняли 29,9 кг рыбы. По факту выявленных нарушений было возбуждено административное делопроизводство, которое рассмотрел Северный районный суд города Орла. Вердиктом инстанции мужчина был оштрафован – сообщает региональный Россельхознадзор.





Артём Ежаков



