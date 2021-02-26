Работающим пожилым орловцам продлят больничный до конца марта

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9:35, 26 февраля 2021 года
Работающим пожилым орловцам продлят больничный до конца мартаЛисток нетрудоспособности оплатит Фонд социального страхования.
Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 1 по 31 марта будет аналогичен тому, что действовал ранее.
Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования – сообщает сайт областного правительства.
Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше действует с 6 апреля 2020 года.
Артём Ежаков