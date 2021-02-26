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10:10, 26 февраля 2021 года

Развертывание пунктов вакцинации в орловских ТЦ не планируется

Об этом заявил на сегодняшнем брифинге глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.


Отвечая на заданный вопрос, чиновник отметил, что ранее открытие пунктов вакцинации от COVID-19 на базе региональных торговых центров действительно рассматривалось. Тем не менее, эти планы были отложены в сторону.

По словам Залогина, это обусловлено тем, что развернутые прививочные кабинеты в данный момент справляются с потоками желающих получить вакцину, и пациентам удобнее проходить процедуру именно в учреждениях здравоохранения.

В данный момент вакцинация осуществляется в 35 специализированных пунктах, оборудованных в 35 медицинских организациях по всей области. Однако глава регионального департамента здравоохранения подчеркнул, что при увеличении ажиотажа и спроса на прививку к вопросу доступности процедуры в ТЦ вернутся.


Артём Ежаков
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