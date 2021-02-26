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10:25, 26 февраля 2021 года В Орле четыре человека, предположительно, отравились угарным газом Двое из них – дети. На основании материалов прокурорской проверки, проведенной по факту отравления угарным газом семьи в г. Орле, возбуждено уголовное дело.





ЧП произошло 21 февраля. Как сообщает сайт прокуратуры Орловской области, из квартиры жилого дома № 4 по переулку Лескова госпитализированы в медицинские учреждения четверо граждан, включая двух несовершеннолетних. Причиной госпитализации стало отравление угарным газом, которое могло произойти из-за нарушения работы системы вентиляции в квартире.



По указанному факту по поручению прокурора Орловской области незамедлительно организована проверка.



Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства управляющей компанией указанного многоквартирного дома не был заключен договор выполнение работ по техническому обслуживанию и техническому осмотру вентканалов и дымоходов, в связи с чем данные работы в доме длительное время не проводились.



На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.



Как сообщает сайт следственного комитета, в настоящее время потерпевшие находятся на стационарном лечении.











Орловское Информбюро



