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10:47, 26 февраля 2021 года

Орловские «моноковидные» госпитали останутся действующими

Глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин провел традиционный брифинг для СМИ.


Чиновник подчеркнул, что большинство стационарных мест, которые выводят из коронавирусного коечного фонда – дополнительные, созданные в качестве резерва. После обратного перепрофилирования тех отделений, которые занимались той или иной профильной медицинской помощью, они займутся своей основной, «доковидной», врачебной деятельностью. Тем не менее, «моноковидные» госпитали продолжат работу в течение «не одного месяца».

Залогин подчеркнул, что за февраль из коечного фонда «выписали» более 350 мест. Ещё свыше 200 кроватей планируют вернуть для обычных пациентов на следующей неделе.

Также глава местного депздрава рассказал о порядке обратного перепрофилирования.

Иван Залогин, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Есть определенный порядок, который контролируется Роспотребнадзором. Учреждение, которое выводится из работы с коронавирусом, обрабатывается. Затем специалисты проводятся заключительную дезинфекцию, в том числе и вентиляционных систем. Далее с поверхностей берутся смывы на предмет наличия возбудителей, и в течение двух – трех дней анализа и последующего отрицательного результата стационар готов принимать неинфекционных больных».



Артём Ежаков
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