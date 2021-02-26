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10:49, 26 февраля 2021 года Розыск очевидцев ДТП Авария, очевидцев которой разыскивают орловские инспекторы ГИБДД, произошла утром 20 февраля в деревне Тайное Орловского района.





Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области, 20 февраля в 7:40 в деревне Тайное Орловского района произошло столкновение автомобилей «Фольксваген Транспортер» и «Фольксваген Поло».



Просьба свидетелей, а также граждан, имеющих запись видеорегистратора вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия, обратиться по телефону 72-90-00.





Орловское Информбюро



