Главная » Новости



11:09, 26 февраля 2021 года В Орловской области зафиксировано 90 случаев коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 90 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 30 098.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 588. Накануне выписано 99 жителей региона, с начала пандемии – 27 076. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 434 раза.



Суточная заболеваемость в России – 11 086, всего выявлено – 4 223 186. Накануне выздоровело – 15 772, всего – 3 783 386. На лечении – 354 496. Количество смертей за сутки – 428, за все время разгула коронавируса – 85 304.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



