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10:51, 26 февраля 2021 года Получателей детских пособий предупреждают о завершении автоматического продления ряда выплат Подробнее об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала глава департамента соцзащиты опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина.





Недавно стало известно, что завершается автоматическое продление ряда выплат. Расскажите об этом подробнее.

- С 1 марта, по действующему законодательству, меры, которые предпринимались по автоматическому продлению ряда выплат, заканчиваются. Поэтому получателям стоит заранее позаботиться о том, чтобы выплата была продлена. Уже сейчас можно обратиться в отделы соцзащиты. Это касается трех видов выплат для семей с детьми. Это выплата на первого ребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка, ежемесячное пособие на ребенка, которое получают в нашем регионе малообеспеченные семьи.



Хочу обратить внимание на некоторые нюансы. Это касается только тех получателей, у которых этот срок на 1 марта наступил. То есть, надо посмотреть, когда была дата назначения. Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка назначается на год, то есть, если год еще не прошел, обращаться пока не нужно. Обратиться нужно лишь тогда, когда истечет годовой срок назначения выплат.



По выплате на первого ребенка тоже есть нюанс, который играет важную роль: надо обратить внимание тем получателям, у которых дети родились после 1 марта. Потому что выплата назначается с даты обращения, то есть у тех, кто обращался 2 марта год назад, когда ребенок только родился, им важно обратиться тоже заранее. Потому что именно по этой выплате у нас нет срока возврата.



Что касается выплаты на третьего и последующего ребенка, у наших заявителей есть месяц на то, чтобы получить выплату со сроком возврата. То есть в течение одного месяца можно еще обратиться, и мы вернемся на месяц назад. Если обратиться позже, то выплата будет потеряна.



Что касается ежемесячной выплаты на ребенка, то здесь есть шесть месяцев на то, чтобы вернуться назад. Эту выплату мы можем возместить за предыдущие шесть месяцев.



Поэтому всем, кому необходимо получить выплаты, нужно уже сейчас обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства. Напоминаю, что мы работаем по предварительной записи, так как еще сохраняются ограничения по коронавирусу.



Какие документы необходимо предъявить заявителю?

- Необходимо свидетельство рождения ребенка, на которого назначается выплата, паспорт родителей, сведения о доходах за тот период, который соответствует назначаемой выплате - для первого и третьего ребенка это годовой период. Этот пакет документов стандартный, есть некие различия по каждой выплате. Все документы перечислены на сайте департамента соцзащиты, в группе департамента в ВКонтакте.



Почему сейчас появилась необходимость об этом говорить?

- Мы стараемся как можно больше доводить информации до людей. За время пандемии появилась привычка, что мы работаем в ограничительном режиме, и многие выплаты продлялись автоматически. Сейчас мы постепенно возвращаемся к прежнему режиму работы, поэтому важно, чтобы никто из наших получателей не остался без положенных выплат, и мы заранее напоминаем о том, что необходимо сделать.





Всеволод Трифонов



