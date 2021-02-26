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11:33, 26 февраля 2021 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 26 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 39; Ливны – 12; Колпнянский район – 11; Малоархангельский – 10; Ливенский – 8; Орловский и Верховский – по 3; Залегощенский – 2; Покровский и Должанский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 15 320; Орловский район – 3 715; Болховский – 690; Знаменский – 166; Хотынецкий – 511; Урицкий – 650; Шаблыкинский – 204; Сосковский – 190; Кромской – 401; Дмитровский – 742; Свердловский – 447; Троснянский – 332; Глазуновский – 250; Малоархангельский – 457; Покровский – 543; Колпнянский – 321; Должанский – 314; Ливенский – 630. Ливны – 1 164; Верховский – 335; Залегощенский – 401; Краснозоренский – 193; Новодеревеньковский – 425; Новосильский – 145; Корсаковский – 70; Мценск и Мценский район – 1 482.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 30 098, за сутки – 90, выписано – 99. Выздоровели за все время – 27 076, на лечении – 2 588. От осложнений на фоне болезни в области скончалось 434 человека – накануне умерло 2 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



