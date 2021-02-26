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11:46, 26 февраля 2021 года

В Орле юные участники чемпионата молодых профессионалов соревнуются в компетенции «Изготовление прототипов»

V региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал 24 февраля.


Орловские школьники стали конкурсантами регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» в новой компетенции «Изготовление прототипов». Им предстоит изготовить 3D-модель, напечатать ее и раскрасить. Состязания рассчитаны на три дня, по четыре часа ежедневно.

Конкурсантов разделили на команды по два человека. Все получат одинаковый набор инструментов. При этом программу, с которой предстоит работать, придется выбрать самостоятельно. Этот выбор - своеобразная проверка мышления и творческого подхода. Задача - выполнить всё на высоком уровне.

Игорь Грядунов, эксперт регионального чемпионата «Молодые профессионалы»: «Перед запуском любой продукции серийное производство всегда изготавливается прототип, для того чтобы можно было оценить функциональность изделия, его внешний вид, эргономику, потребительскую привлекательность».

За происходящим на площадке следят потенциальные работодатели в онлайн-режиме. Конкурсантам запрещено использовать интернет-ресурсы. За подобное - штраф или дисквалификация. Шансы на победу - равные. Базой для проведения стал технопарк «Кванториум».

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьником им. Гагарина: «Все оборудование, расходники, инструменты было получено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках реализации детского технопарка «Кванториум». Конечно, небольшие материальные вливания потребовались, но они незначительные».

Орловщина принимает участие в чемпионате WorldSkills Russia на протяжении пяти лет. С каждым разом наращивая обороты. В два раза увеличилось число компетенций, все больше конкурсантов. Юниоры среди них есть впервые. Их - 80 человек в возрасте от 14 до 16 лет.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В 2021 году чемпионат проходит в дистанционно-очном формате. Все соревновательные площадки работают в очном режиме, но с соблюдением санитарных требований в обязательном порядке. Деловая программа проводится в дистанционном формате».

Победитель регионального этапа примет участие во всероссийском отборочном туре. В финале все соперники встретятся в Башкортостане.


Анна Вайсергисер
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