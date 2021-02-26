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11:57, 26 февраля 2021 года

В Орловской области выросла детская заболеваемость COVID-19

Данные были озвучены на вчерашнем заседании оперативного штаба.


Выступая с докладом, глава регионального департамента здравоохранения Александр Румянцев заявил, что в структуре заболевших COVID-19 на прошлой неделе выросла детская заболеваемость в возрастной группе до 7 лет и от 7 до 14 лет. Количество инфицированных ребят по сравнению с позапрошлой неделей возросло на 13% и 30% соответственно.

От общего числа заболевших доля детей составляет 6,4%.

Также была озвучена статистика по семейным очагам. На минувшей неделе их было зафиксировано 92 единицы с общим количеством зараженных в 192 человека – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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