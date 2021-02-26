Главная » Новости



12:10, 26 февраля 2021 года Орловская прокуратура проверит органы соцзащиты Мероприятие будет касаться детских выплат и установления статуса многодетной семьи.





Проверка инициирована по множественным обращениям граждан. Запросы касались нарушения прав граждан на ежемесячную выплату льготы на детей от 3 до 7 лет, а также установления статуса многодетной семьи.



Ведомство изучит причины отказа органов в соответствующих правах граждан, а также сам региональный департамент соцзащиты – на предмет контроля по данным вопросам.



По результатам проверки будут предприняты необходимые действия по восстановлению прав граждан – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



