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12:25, 26 февраля 2021 года В Орле пресекли распространение «синтетики» Возбуждено уголовное дело.





Гражданин попался правоохранителям в Северном районе Орла. При себе у него обнаружили два свертка с подозрительным веществом, которое в ходе лабораторного анализа распознали как синтетический наркотик весом в 0,64 грамма. По данным следствия, задержанный намеревался сбыть запрещенной вещество через тайники.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант взят под стражу – сообщает сайт регионального УМВД.





Артём Ежаков



