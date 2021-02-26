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13:06, 26 февраля 2021 года

В Орле установили личность лихача на «Ладе»

Накануне множество городских сообществ распространили видео с отечественной легковушкой, на которой неизвестный нарушил многочисленные ПДД в районе здания областного правительства.


Как сообщила сегодня пресс-служба областного УМВД, личность водителя была установлена. Им оказался 21-летний местный житель. Находиться за рулем он не имел и не имеет права – у парня нет водительского удостоверения. Как оказалось, «Ладу» он взял у знакомого. Сейчас прославившаяся машина отбуксирована на охраняемую стоянку.

Свою вину лихач признал, на него было составлено 14 административных протоколов по ряду правонарушений, например: управление ТС водителем, не имеющим права управления, неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам и движение по тротуару.

Видео пресс-службы регионального УМВД


Артём Ежаков
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